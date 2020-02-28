Гибелью кузбасского почтальона заинтересовался Следком

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:17:02+03:00

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Инцидент, связанный с ограблением и гибелью почтальона в Белове, получил новое развитие. В связи с тем, что почтальон, подвергшийся нападению, скончался, делом теперь занимается Следственный комитет.

Сотрудники регионального Следкома проводят проверку и изучают материалы, которые переданы из МВД.

- Дело передано в Следственный комитет для дальнейшего рассмотрения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причины, по которым наступила смерть почтальона, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Всем действиям подозреваемого будет дана юридическая оценка, ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, сотрудник «Почты России» разносил пенсии в беловском поселке Новый Городок, когда на него напали, ударили монтировкой по голове и забрали деньги. Позже напавшего задержали в Березовском, где он скрывался. В отношении наркозависимого мужчины было возбуждено уголовное дело о разбое.

Спустя некоторое время почтальон, за жизнь которого боролись врачи, скончался в больнице. Представители «Почты России» отметили, что окажут семье погибшего необходимую материальную помощь. Также компания займется вопросом дополнительного обеспечения безопасности своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU