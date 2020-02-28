Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белове

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:56:21+03:00

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28 февраля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на строительной площадке стадиона «Металлург», что в Белове. Уникальный спортивный комплекс обещают открыть в августе 2020 года.

Во время рабочей поездки в город Белово губернатор Кузбасса побывал на строительной площадке стадиона «Металлург». Сейчас здесь кипит работа: строители должны до марта построить и сдать в эксплуатацию спортивный объект.

Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белово. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

- Мы возводим здесь масштабный спортивный объект: сам стадион реконструируем, а на его территории строим физкультурно-оздоровительный комплекс, - отметил Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белово. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Спорткомплекс - уникальный. Он оборудован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, здесь в дальнейшем планируют проводить тренировочные сборы команды паралимпийских видов спорта. Помимо футбольного поля, беговых дорожек, уличных тренажеров, зоны для прыжков в длину, баскетбольных и волейбольных площадок здесь расположатся бассейн, спортзалы, комплекс для занятий экстремальными видами спорта, теннисный корт.

Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белово. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

- Такая инфраструктура позволит проводить здесь соревнования по 50 видам спорта, - отметил Сергей Цивилев. - Уверен, что новый стадион привлечет к активному образу жизни большое количество людей.

ИСТОЧНИК KP.RU