Стрельба у супермаркета: неизвестный смертельно ранил кузбассовца

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:53:20+03:00

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Днем 27 февраля в Междуреченске возле одного из местных магазинов раздались звуки выстрелов. Здесь неизвестный смертельно ранил 30-летнего мужчину.

О том, что один из жителей Междуреченска получил огнестрельное ранение, в правоохранительные органы сообщили из местной больницы. Именно сюда доставили 30-летнего мужчину с огнестрельным ранением живота позже мужчина скончался.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

К слову, в ведомстве также отметили, что погибший ранее имел проблемы с законом. Он был судим за убийство. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU