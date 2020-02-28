2020-02-28T13:43:49+03:00
Общество

Нового прокурора назначили в Новокузнецке

Павел Полозов возглавил прокуратуру Новоильинского района
Екатерина РОМАНОВА
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Нового прокурора назначили в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба областной прокуратурыНового прокурора назначили в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба областной прокуратуры
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В Новоильинском районе города Новокузнецка назначен новый прокурор – Павел Полозов. Приказ о назначении подписал генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Павел Полозов получил образование в Кемеровском государственном университете по специальности «Юриспруденция», окончив его в 2003 году. Работает в прокуратуре с 2001 года. Он путь от следователя, старшего следователя следственного отдела по городу Новокузнецку следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области, помощника прокурора, старшего помощника прокурора Центрального района Новокузнецка. С 2013 работал заместителем прокурора Кузнецкого района.

- За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации, был награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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