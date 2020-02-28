С ножом на ребенка: кемеровчанин угрожал расправой 5-летнему мальчику
5-летний мальчик едва не стал жертвой экс-супруга своей матери. Пьяный мужчина угрожал ребенку расправой и держал при этом в руках канцелярский нож.
22-летняя кемеровчанка вместе со своими детьми – двух и пяти лет – пошла в гости к бывшему гражданскому мужу, чтобы поздравить его с днем рождения. Взрослые выпивали, а потом между ними завязалась ссора. Именинник припомнил былые обиды и предъявил бывшей возлюбленной претензии. Конфликт разгорался все сильнее, и тогда 5-летний сын кемеровчанки заступился за мать.
Мужчине это не понравилось. Он взял в руки канцелярский нож и стал угрожать ребенку расправой. Тогда женщина быстро собрала детей и выбежала с ними на улицу, а потом обратилась за помощью в полицию.
- Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Кемерово задержали 22-летнего дебошира по месту проживания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, будто не сумел справиться с эмоциями.
Сотрудники полиции изъяли канцелярский нож и возбудили в отношении мужчины уголовное дело за угрозу убийством. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU