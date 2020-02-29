Рецидивист попытался угнать четыре машины за ночь в Кемерове

29 Февр. 2020 2020-02-29T03:26:31+03:00

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Четыре раза за одну ночь кемеровчанин пытался угнать разные машины. Все попытки оказались неудачными, а вот срок мужчине светит вполне реальный.

26-летний кемеровчанин уже не раз имел проблемы с законом. А теперь в его биографии может появиться еще одна судимость. В одну из апрельских ночей 2019 года мужчина похвастался приятелю, что сможет открыть и завести любую машину. Однако в этот раз криминальный талант подвел его. Трижды мужчина вскрывал чужие машины в Рудничном районе, но завести ни одну из них не удалось. Четвертая попытка и вовсе оказалась провальной: замок так и не поддался угонщику.

Утром автовладельцы обнаружили свои пострадавшие от рук рецидивиста автомобили и обратились в полицию. Личность подозреваемого удалось установить, а самого его – задержать.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU