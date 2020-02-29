Белово стал городом трудовой доблести и воинской славы

29 Февр. 2020 2020-02-29T04:14:06+03:00

Почетное областное звание и знак о его присвоении Сергей Цивилев вручил главе города

Изменить размер текста: A A

Городу Белово вручен знак о присвоении Беловскому городскому округу почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы». К слову, к званию прилагаются и денежные средства на развитие муниципалитета.

Региональный закон о присвоении почетного звания области «Город трудовой доблести и боевой славы» был принят Заксобранием региона в марте 2019 года.

- В год 75-летия Великой Победы это звание мы присвоили Беловскому городскому округу. К этому прилагается еще 25 миллионов рублей бюджетных средств на развитие муниципалитета. Уверен, финансирование направят на поддержку самых актуальных проблем, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Вклад города Белово в великую Победу велик: в первый месяц войны на фронт ушли 19,54 горожан, и более 6,5 тысяч из них погибли. 19 беловчан были удостоены звания Героя Советского Союза, семь из них – посмертно. Георгий Кузнецов стал полным кавалером ордена Славы.

Предприятия города Белова и эвакуированные сюда заводы также внесли весомый вклад, и правительство Советского Союза отмечало наградами тем, кто в буквальном смысле ковал Победу в тылу.

ИСТОЧНИК KP.RU