2020-02-29T04:40:12+03:00
Происшествия

Сбежавшую из дома студентку полиция нашла за креслом

Девушка мечтала поскорее выйти замуж
Екатерина РОМАНОВА
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Сбежавшую из дома студентку полиция нашла за кресломСбежавшую из дома студентку полиция нашла за кресломФото: Кирилл ЧАЩИН
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17-летняя студентка из Кузбасса никак не могла найти общий язык с родителями относительно взглядов на будущее. В конце концов, девушка пропала.

Жительница поселка Чертинский проснулась утром и обнаружила, что ее 17-летняя дочь пропала. Еще вечером девушка была дома, а сейчас ее и след простыл. Было около девяти часов утра, когда взволнованная мать обратилась в полицию.

Стражи порядка вскоре выяснили, что искать беглянку нужно дома у молодого человека, с которым девушка встречала. Когда полиция нагрянула в жилище юноши, на первый взгляд следов пребывания девушки там не было. Однако вскоре ее удалось найти за креслом. Именно там студентка пряталась от полиции и родителей.

- Дочь заявительницы призналась, что у нее возникло недопонимание с родителями из-за взглядов на ее будущее. Родители настаивали на продолжении обучения, а сама студентка хотела выйти замуж, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции вернули студентку домой и порекомендовали ее матери найти компромисс с дочерью, а также обратиться за помощью к психологу, чтобы эта ситуация не повторилась вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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