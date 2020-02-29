2020-02-29T06:16:08+03:00
Общество

Полиция третий месяц разыскивает 22-летнего кемеровчанина

Горожан просят помочь с поисками
Ирина АВТУШКО
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Полиция третий месяц разыскивает 22-летнего кемеровчанина. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолиция третий месяц разыскивает 22-летнего кемеровчанина. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Кемеровские полицейские разыскивают без вести пропавшего Алена Аширова 21.07 1998 года рождения. Он ушел из дома 22 декабря 2019 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

-Известно, что в период с 03.30 до 04.30 22 декабря 2019 года разыскиваемый находился на остановке общественного транспорта «Сады» в Кемерове, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы пропавшего: на вид около 20 лет, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет не по сезону: без головного убора, белая футболка, черные джинсы и кроссовки черного цвета.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после 22 декабря 2019 года, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3842) 39-17-23, 39-17-24, 39-17-15, либо 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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