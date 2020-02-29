800 полицейских будут охранять порядок по время Масленицы в Кузбассе
В Кузбассе во время масленичных гуляний к охране порядка будет привлечено около 800 полицейских. Праздники будут проходить 29 февраля и 1 марта.
В городах и районах Кузбасса на выходных будет отмечаться Масленица. К обеспечению правопорядка и безопасности привлекут около 800 полицейских, а также сотрудников Росгвардии, представителей общественных организаций, добровольные народные дружинники, сотрудников ЧОП и казаков.
-Полицейские просят кузбассовцев проявлять бдительность. Не забывайте об ответственности перед своими детьми! Не оставляйте их без присмотра и не отпускайте в компании незнакомых людей. Расскажите им о мерах безопасного поведения во время участия в массовых мероприятиях и еще раз напомните номера телефонов полиции и службы спасения, по которым можно сообщить о преступлениях или происшествиях, - отметили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Также полицейские напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов – сумок, коробок, автомобилей – необходимо сразу сообщить об этом. Сигналы будут отработаны в оперативном режиме.
Ранее "Комсомолка" писала о том, где можно отметить Масленицу в Кемерове и Новокузнецке.
ИСТОЧНИК KP.RU