2020-02-29T08:05:22+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове

Работы в ней планируется завершить в июне 2020 года [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил гимназию №21 в Кемерове, где сейчас ведутся ремонтные работы. Он сообщил, когда будет сдан объект.

Глава региона напомнил, что ремонт и оснащение образовательного учреждения ведутся в рамках региональной программы «Моя новая школа».

Губернатор Сергей Цивилев посетил гимназию №21 в Кемерове.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

-Совсем скоро мы подарим вам совершенно новую цифровую школу, - обратился Сергей Цивилев к учащимся, их родителям и педагогам. - Она будет оснащена самым современным оборудованием, а так как гимназия с лингвистическим уклоном, дизайн интерьеров будет выполнен в английском стиле.

Он добавил, что в школе уже завершаются фасадные работы, полным ходом идет отделка помещений.

-Объект будет сдан в июне этого года, а уже 1 сентября вы сможете приступить к учебе, - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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