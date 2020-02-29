Сергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил гимназию №21 в Кемерове, где сейчас ведутся ремонтные работы. Он сообщил, когда будет сдан объект.
Глава региона напомнил, что ремонт и оснащение образовательного учреждения ведутся в рамках региональной программы «Моя новая школа».
Губернатор Сергей Цивилев посетил гимназию №21 в Кемерове.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram
-Совсем скоро мы подарим вам совершенно новую цифровую школу, - обратился Сергей Цивилев к учащимся, их родителям и педагогам. - Она будет оснащена самым современным оборудованием, а так как гимназия с лингвистическим уклоном, дизайн интерьеров будет выполнен в английском стиле.
Он добавил, что в школе уже завершаются фасадные работы, полным ходом идет отделка помещений.
-Объект будет сдан в июне этого года, а уже 1 сентября вы сможете приступить к учебе, - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU