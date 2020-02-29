Сергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:05:22+03:00

Работы в ней планируется завершить в июне 2020 года [Видео]

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил гимназию №21 в Кемерове, где сейчас ведутся ремонтные работы. Он сообщил, когда будет сдан объект.

Глава региона напомнил, что ремонт и оснащение образовательного учреждения ведутся в рамках региональной программы «Моя новая школа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/763679" frameborder="0"></iframe> Губернатор Сергей Цивилев посетил гимназию №21 в Кемерове.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

-Совсем скоро мы подарим вам совершенно новую цифровую школу, - обратился Сергей Цивилев к учащимся, их родителям и педагогам. - Она будет оснащена самым современным оборудованием, а так как гимназия с лингвистическим уклоном, дизайн интерьеров будет выполнен в английском стиле.

Он добавил, что в школе уже завершаются фасадные работы, полным ходом идет отделка помещений.

-Объект будет сдан в июне этого года, а уже 1 сентября вы сможете приступить к учебе, - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU