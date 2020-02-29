В Новокузнецке сносят уличные киоски и торговые павильоны

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:57:39+03:00

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В Новокузнецке продолжается снос торговых уличных киосков и павильонов. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Буквально накануне был демонтирован киоск на улице Авиаторов, 35б в Новоильинском районе. О готовящемся сносе предприниматель был предупрежден заранее и должен был сам демонтировать сооружение до 20 ноября 2019 года. Однако сделано это не было, и теперь ему предстоит возместить городским властям расходы по сносу торгового объекта.

-Всего в районе по решению суда 13 киосков подлежат сносу. Но это - малая часть от общего количества, самовольно установленных на территории города. 169! – написал Сергей Кузнецов в своем Instagram. - НТО в настоящий момент подлежат демонтажу. Кто их устанавливает? На каком основании они занимают земельные участки? «Антилидером» здесь выступает Центральный район.

Он также отметил, что в последние месяцы 17 киосков переехали во дворы. Жители стали жаловаться, так как не давали разрешения на их установку.

-У собственников НТО есть два пути: самовольно убрать киоск, или прийти в градостроительный комитет для заключения договора на их размещение на определенном земельном участке, но согласно схеме, утвержденной в нашем городе, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU