2020-02-29T08:57:39+03:00
Общество

В Новокузнецке сносят уличные киоски и торговые павильоны

Всего в городе 169 незаконных объектов торговли
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке сносят уличные киоски и торговые павильоны. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВ Новокузнецке сносят уличные киоски и торговые павильоны. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке продолжается снос торговых уличных киосков и павильонов. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Буквально накануне был демонтирован киоск на улице Авиаторов, 35б в Новоильинском районе. О готовящемся сносе предприниматель был предупрежден заранее и должен был сам демонтировать сооружение до 20 ноября 2019 года. Однако сделано это не было, и теперь ему предстоит возместить городским властям расходы по сносу торгового объекта.

-Всего в районе по решению суда 13 киосков подлежат сносу. Но это - малая часть от общего количества, самовольно установленных на территории города. 169! – написал Сергей Кузнецов в своем Instagram. - НТО в настоящий момент подлежат демонтажу. Кто их устанавливает? На каком основании они занимают земельные участки? «Антилидером» здесь выступает Центральный район.

Он также отметил, что в последние месяцы 17 киосков переехали во дворы. Жители стали жаловаться, так как не давали разрешения на их установку.

-У собственников НТО есть два пути: самовольно убрать киоск, или прийти в градостроительный комитет для заключения договора на их размещение на определенном земельном участке, но согласно схеме, утвержденной в нашем городе, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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