МЧС Кузбасса предупреждает об опасных сосульках

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:44:23+03:00

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Из-за неустойчивых температур кузбассовцам следует быть бдительными при ходьбе под карнизами домов и скатами крыш. Сверху могут упасть сосульки и заледенелый снег, предупреждают в областном МЧС.

В ведомстве отметили, что сход снега и сосулек может причинить серьезную травму, а также нанести ущерб припаркованному транспорту. В связи с этим Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует по возможности, не подходить близко к стенам домов, а при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и ледяных образований на крышах и обходитть места возможного их обрушения.

-Особое внимание следует уделить безопасности детей! Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах, - рекомендуют специалисты.

Если вдруг во время движения сверху донесся подозрительный шум, не стоит проверять, что случилось. Это может быть сход снега или падение сосулек. Нужно сразу прижаться к стене дома или отбежать на безопасное расстояние.

О фактах опасного скопления снега и сосулек стоит незамедлительно сообщать в управляющую компанию, обслуживающую здание.

ИСТОЧНИК KP.RU