МЧС Кузбасса предупреждает об опасных сосульках
Из-за неустойчивых температур кузбассовцам следует быть бдительными при ходьбе под карнизами домов и скатами крыш. Сверху могут упасть сосульки и заледенелый снег, предупреждают в областном МЧС.
В ведомстве отметили, что сход снега и сосулек может причинить серьезную травму, а также нанести ущерб припаркованному транспорту. В связи с этим Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует по возможности, не подходить близко к стенам домов, а при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и ледяных образований на крышах и обходитть места возможного их обрушения.
-Особое внимание следует уделить безопасности детей! Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах, - рекомендуют специалисты.
Если вдруг во время движения сверху донесся подозрительный шум, не стоит проверять, что случилось. Это может быть сход снега или падение сосулек. Нужно сразу прижаться к стене дома или отбежать на безопасное расстояние.
О фактах опасного скопления снега и сосулек стоит незамедлительно сообщать в управляющую компанию, обслуживающую здание.
ИСТОЧНИК KP.RU