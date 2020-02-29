В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусов
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 1 марта. В отдельных территориях ожидается до +5 градусов.
В ночь на воскресенье по области ожидается -2…-7 градусов, при прояснениях до -10…-15 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Ночью будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метра в секунду, местами с порывами до 13 метров.
Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков, местами гололед, отложение мокрого снега, изморозь. На дорогах гололедица.
В Кемерове в ночь на 1 марта прогнозируется -4…-6 градусов, днем потеплеет до 0…+2 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Отдельно синоптики предупреждают, что 1 марта может ухудшить видимость до 1-2 километров, а временами даже менее километра.
ИСТОЧНИК KP.RU