2020-02-29T10:35:14+03:00
Общество

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусов

Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусовВ воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 1 марта. В отдельных территориях ожидается до +5 градусов.

В ночь на воскресенье по области ожидается -2…-7 градусов, при прояснениях до -10…-15 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Ночью будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метра в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков, местами гололед, отложение мокрого снега, изморозь. На дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на 1 марта прогнозируется -4…-6 градусов, днем потеплеет до 0…+2 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Отдельно синоптики предупреждают, что 1 марта может ухудшить видимость до 1-2 километров, а временами даже менее километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев оценил новое помещение художественной школы в Белове
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусов
МЧС Кузбасса предупреждает об опасных сосульках
В Новокузнецке сносят уличные киоски и торговые павильоны
Сергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове
800 полицейских будут охранять порядок по время Масленицы в Кузбассе
Полиция третий месяц разыскивает 22-летнего кемеровчанина
Актеры кемеровской студии-театра рассказали заключенным о жизни «человеков»
Сбежавшую из дома студентку полиция нашла за креслом
Белово стал городом трудовой доблести и воинской славы
Рецидивист попытался угнать четыре машины за ночь в Кемерове
С ножом на ребенка: кемеровчанин угрожал расправой 5-летнему мальчику
Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе
Нового прокурора назначили в Новокузнецке
Стрельба у супермаркета: неизвестный смертельно ранил кузбассовца
За выброшенного в мусорку младенца жительница Кузбасса заплатит штраф
Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белове
Гибелью кузбасского почтальона заинтересовался Следком
В двух районах Новокузнецка на несколько дней отключат горячую воду
Из-за непогоды между Кузбассом и Алтаем перекрыли дорогу
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»
В Кемерове запретят стоянку автотранспорта на бульваре Строителей
Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой
Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе