29 Февр. 2020 2020-02-29T10:35:14+03:00

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 1 марта. В отдельных территориях ожидается до +5 градусов.

В ночь на воскресенье по области ожидается -2…-7 градусов, при прояснениях до -10…-15 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Ночью будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метра в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков, местами гололед, отложение мокрого снега, изморозь. На дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на 1 марта прогнозируется -4…-6 градусов, днем потеплеет до 0…+2 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Отдельно синоптики предупреждают, что 1 марта может ухудшить видимость до 1-2 километров, а временами даже менее километра.

ИСТОЧНИК KP.RU