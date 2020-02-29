2020-02-29T11:48:46+03:00
Общество

Сергей Цивилев оценил новое помещение художественной школы в Белове

Она обосновалась на месте заброшенного помещения
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев оценил новое помещение художественной школы в Белове. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев оценил новое помещение художественной школы в Белове. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Сергей Цивилев оценил условия, в которых теперь располагается Детская художественная школа №3 имени Козленко. Раньше воспитанники были вынуждены ютиться в неудобных помещениях.

-В марте прошлого года во время рабочей поездки в Белово я увидел заброшенные окна на первом этаже многоквартирного дома, - написал губернатор в соцсетях. - Простаивало хорошее помещение, и я поручил главе города Алексею Курносову найти ему применение. Сейчас это место не узнать: помещение отремонтировали и оснастили новой мебелью и необходимым для юных художников оборудованием.

Сергей Цивилев отметил, что работы воспитанников, а их в школе около 400, действительно впечатляют. Особенно ему понравилась задумка детей по украшению города. Дети рисуют эскизы для фасадов домов города Белово и в специальных программах сразу смотрят, как картина будет смотреться на здании.

-И получается действительно хорошо! – отметил глава региона. - Думаю, в ближайшее время беловчане оценят работы юных художников. Одну из картин ребята подарили мне на память. Подберем ей место в областной администрации, спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

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