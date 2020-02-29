Кемеровчанам напомнили о страховании на случай паводка

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:46:55+03:00

В этом году в зону возможного подтопления в городе попадает 144 дома

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Специалисты ГО и ЧС напомнили кемеровчанам о правилах подготовки к паводку и о страховании имущества. Вэтом году в зону возможного подтопления попадают 144 дома, где проживает 456 человек.

Весна не за горами, а потому работа ведется особенно интенсивно. Обновляются списки маломобильных граждан, кому в случае необходимости будет оказана помощь. В учреждениях соцзащиты работают пункты сбора вещей, создан резерв одежды, обуви, постельных принадлежностей и предметов первой необходимости.

Ежедневно спасатели совместно с представителями страховых компаний обходят дома, которые находятся в зоне риска возможного затопления. Они сообщают о том, что можно застраховать строения, дом, квартиру, садовый домик, домашнее имущество, в том числе мебель, предметы домашнего обихода, одежду, обувь, бытовую технику. Однако при этом подтопление самого участка страховым случаем не является.

-Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС напоминают, что сообщать о наступлении страхового случая должен сам пострадавший, - сообщили в городской мэрии. - На каждое обращение застрахованного лица выезжают представители компании, оценивают нанесенный стихией ущерб, подготавливают документацию, необходимую для его возмещения.

ИСТОЧНИК KP.RU