2020-02-29T14:12:36+03:00
Общество

Пьяный кемеровчанин вступил в поединок со шлагбаумом

До последнего было непонятно, кто же победит
Ирина АВТУШКО
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Пьяный кемеровчанин вступил в поединок со шлагбаумом. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comПьяный кемеровчанин вступил в поединок со шлагбаумом. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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Неожиданным подвигом отметил ночь с 28 на 29 февраля один из жителей Кемерова. Он решил вступить в схватку со шлагбаумом во дворе одного из жилых многоэтажных домов.

Видео противостояния появилось в одном из городских пабликов. Отмечается, что инцидент произошел во дворе по улице Серебряный бор, 9 в Рудничном районе.

На кадрах видно, что мужчина вышел из подъехавшей к шлагбауму иномарки, помахал на прощание водителю и двинулся во двор. На пути встал шлагбаум. Мужчина попробовал сломать препятствие, но координации не хватило, и тогда он просто проскользнул под него.

Кемеровчанин сражается со шлагбаумом.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Тут можно было, казалось бы, пойти дальше своей дорогой, но кемеровчанина охватил азарт и он начал буквально сражаться с заградительной конструкцией.

-Схватка со шлагбаумом, в какой-то момент шлагбаум даже взял верх, - сыронизировал автор видео в соцсетях.

В итоге шлагбаум все-таки был сломан, но далеко мужчина его не унес. Буквально через полтора метра он свалился вместе с трофеем в снег, задев при этом припаркованную иномарку.

Что с ночным героем случилось дальше, неизвестно. Как и судьба многострадального шлагбаума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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