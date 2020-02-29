В Кемерове эвакуировали гипермаркет «Леруа Мерлен»

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:03:32+03:00

Об инциденте сообщил один из очевидцев

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В Кемерове в субботу, 29 февраля эвакуировали посетителей гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Карболитовской 16б. Фотографии в редакцию прислал один из посетителей торгового центра.

Инцидент произошел в областном центре приблизительно в 17.30. Немногочисленные в это время суток посетители вышли наружу, а сотрудники самого гипермаркета стройматериалов после эвакуации отправились в соседний торговый центр.

-Слышно было сигнальную тревогу из магазина, по периметру торгового центра были выстроены охранники, которые разворачивали машины, направлявшиеся к стоянке торговой точке, - сообщил очевидец.

На момент публикации машин оперативных служб на месте еще не было. "Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU