Психостимулятор довел жителя Юрги до тюрьмы

1 Март 2020 2020-03-01T05:03:16+03:00

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В Юрге полицейские нашли у местного жителя синтетический психостимулятор. За это ему придется отвечать перед законом.

Оперативникам передали информацию, что 29-летний юргинец причастен к незаконному хранению наркотиков. Подозреваемого задержали и изъяли у него синтетический психостимулятор N-метилэфедрон. Масса наркотического вещества составила около одного грамма. При этом мужчина утверждал, что хранил его для личного потребления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ему грозить до трех лет лишения свободы.

-Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 58-00-58, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU