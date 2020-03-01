1 Март 2020 2020-03-01T04:05:31+03:00

В Белове построят новый водовод в 2020 году. Администрация города Белово

Изменить размер текста: A A

К концу 2020 года в Белове планируется завершить строительство водовода по нацпроекту «Экология». Это значит, что для горожан повысится качество услуги холодного водоснабжения.

В Белове уже ведется строительство водовода от гидроузла № 7 до третьего микрорайона и реконструкция гидроузла № 7. На эти цели направлено 12,4 миллиона рублей федерального бюджета, 0,4 миллиона рублей областного бюджета и 1,4 миллиона рублей местного бюджета.

Протяженность трубопровода составляет 8,6 тысячи метров. Работы начались в декабре прошлого года. При реконструкции гидроузла увеличатся мощности и количество насосных агрегатов. А после запуска объекта разгрузятся действующие водопроводные сети и повысится качество холодного водоснабжения жителей третьего и четвертого микрорайонов, а также квартала «Сосновый».

Кроме того, сейчас в Белове ведется капитальный ремонт магистрального водовода протяженностью 1,1 тысячи метров. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на апрель 2020 года. В стадии конкурсной процедуры находится контракт на капитальный ремонт второго участка данного магистрального водовода в 1,5 тысячи метров на сумму 87,8 миллиона рублей.

Также в стадии прохождения госэкспертизы находятся проекты капремонта

магистрального водовода протяженностью 1050 метров и дюкера через реку Иня.

ИСТОЧНИК KP.RU