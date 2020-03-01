1 Март 2020 2020-03-01T06:09:34+03:00

Кузбассовцы отправились в ночной клуб и по дороге ограбили гаражный бокс Фото: Кирилл ЧАЩИН

Они украли два аккумулятора от машины КамАЗ

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Кузбассовцы отправились на вечеринку в областной центр, а по дороге решили подзаработать: они ограбили частный гаражный бокс, где стояли КамАЗы.

Как рассказали в полиции Кемеровской области, за помощью к правоохранителям обратился руководитель автосервиса, специализирующегося на обслуживании грузовых автомобилей. Он рассказал, что ночью из его гаражного бокса, разбив окно, похитили два аккумулятора от КамАЗов и другие мелкие вещи. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

– Похитители передвигаются на легковой машине. На розыск злоумышленников были ориентированы наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации. В результате сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Кемерово в Заводском районе города остановили автомобиль ВАЗ-2107. В салоне полицейские обнаружили похищенное имущество. Водитель и двое пассажиров были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили о ходе дела в ГУ МВД по Кузбассу.

Задержанными оказались жители Беловского района. Они приехали в областной центр для посещения ночного клуба, а по дороге совершили кражу, чтобы впоследствии продать похищенное.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU