Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке

1 Март 2020 2020-03-01T07:10:55+03:00

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Ночью в Новокузнецке загорелся большой многоквартирный дом. Сейчас специалисты МЧС восстанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пожар произошел ночью в Новокузнецке в многоквартирном доме, расположенном на проспекте Дружбы. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области в оперативной сводке.

Они также рассказали, что сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера управления в 03.54 в воскресенье, 1 марта. На место сразу же отправились подразделения пожарной охраны: к работе привлекались 17 человек и пять единиц техники. С момента возникновения до прибытия специалистов службы огонь успел охватить часть здания.

Однако уже через четырнадцать минут после поступления сообщения, в 04.08, пламя удалось полностью потушить.

Информация о пострадавших пока не поступала. Сейчас на месте работают специалисты спасательной службы. Они полностью восстанавливают ход произошедших событий и выясняют причину случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU