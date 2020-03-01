Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке
Ночью в Новокузнецке загорелся большой многоквартирный дом. Сейчас специалисты МЧС восстанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пожар произошел ночью в Новокузнецке в многоквартирном доме, расположенном на проспекте Дружбы. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области в оперативной сводке.
Они также рассказали, что сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера управления в 03.54 в воскресенье, 1 марта. На место сразу же отправились подразделения пожарной охраны: к работе привлекались 17 человек и пять единиц техники. С момента возникновения до прибытия специалистов службы огонь успел охватить часть здания.
Однако уже через четырнадцать минут после поступления сообщения, в 04.08, пламя удалось полностью потушить.
Информация о пострадавших пока не поступала. Сейчас на месте работают специалисты спасательной службы. Они полностью восстанавливают ход произошедших событий и выясняют причину случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU