1 Март 2020 2020-03-01T08:32:30+03:00

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В Кузбасском городе закроют восемь котельных в связи с неблагоприятной экологической обстановкой. Теперь дома будут питаться от Беловской ГРЭС.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава региона Сергей Цивилев. Во время рабочей поездки в Белово он поднял экологическую проблему, а для ее решение предложил закрыть несколько котельных.

– Одна из важнейших тем – экология. Для улучшения экологической обстановки мы закроем восемь котельных, которые находятся в черте города. Отопление будет подавать Беловская ГРЭС. Всех работников котельных трудоустроят, кого нужно, переучат за бюджетные средства, – сказал Цивилев в соцсетях.

Он также отметил, Белово – первый кузбасский город, который узнал о проведении Дня шахтера не за год, а за год и семь месяцев, поэтому на подготовку к празднику было больше времени.

Ранее уже сообщалось, что к концу 2020 года в городе планируют завершить строительство водовода по нацпроекту «Экология». Это значит, что для горожан повысится качество услуги холодного водоснабжения. Кроме того, там откроют детский сад на 180 мест в Сосновом квартале, новый ЗАГС и пожарное депо в Бачатском, а также отремонтируют Диагностический центр и благоустроят въезд в город.

ИСТОЧНИК KP.RU