2020-03-01T09:51:01+03:00
Происшествия

Один человек погиб в аварии на дороге Кузбасса

Четыре человека серьезно травмированы
Яна ПОПОВА
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Один человек погиб в аварии на дороге Кузбасса. ФОТО: Телеканал "Июнь"/vk.comОдин человек погиб в аварии на дороге Кузбасса. ФОТО: Телеканал "Июнь"/vk.com
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В субботу вечером на дороге в кузбасском городе произошло серьезное происшествие с участием автобуса. В результате один человек погиб, а четыре – получили травмы разной степени тяжести.

Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. Они сообщили, что ДТП произошло в Междуреченске в субботу в 20.28 по местному времени. Поздно вечером в районе ВГСЧ столкнулся автобус ОФ «Распадская» с автомобилем УАЗ.

Эту информацию подтвердили и в Центре медицины катастроф. Специалисты сообщили, что два человека были серьезно травмированы – их сразу же доставили в реанимацию, однако в ночь на воскресенье один из них скончался. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего. Кроме того, еще три человека получили легкие травмы – им была оказана помощь в травмпункте, после чего их отпустили.

Отметим, также были опубликованы кадры с места катастрофы. На их попал сам момент столкновения. Сейчас все материалы были переданы сотрудникам полиции Кузбасса. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и работают на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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