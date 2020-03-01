Стали известны подробности смертельной аварии на дороге Кузбасса

1 Март 2020 2020-03-01T10:53:50+03:00

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В ГУ МВД по Кемеровской области прокомментировали смертельное дорожное происшествие, произошедшее в одном из городов Кузбасса.

Авария случилась вечером субботы, 29 февраля. Примерно в 20.30 на дороге в Междуреченске столкнулись вахтового автобус НефАЗ и автомобиль УАЗ-Хантер.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым автобусом НефАЗ, перевозившим 15 человек, - сообщили сотрудники ведомства.

Также отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир УАЗа были доставлены в реанимацию. К сожалению, впоследствии пассажир скончался. Другие три пассажира автобуса получили разовую медицинскую помощь.

Сейчас полицейские восстанавливают все обстоятельства произошедшего совместно с сотрудниками ГИБДД. О результатах следствия будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU