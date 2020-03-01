Цветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса
На некоторых скульптурах Кемерова и Новокузнецка «расцвели» прекрасные алые розы. Однако некоторым жителям городов не понравились такие украшения – они сравнили цветы с кладбищенскими букетами.
Красивые цветы появились в нескольких городах Кемеровской области в субботу, 29 февраля. Причиной тому стал старт нового шоу на одном из федеральных телеканалов.
Однако горожане неоднозначно оценили такой рекламный ход. Красные лепестки на белом снегу напомнили многим памятники и венки, размещенные на кладбище.
- Кошмар! Как венок. Взяли такой арт-объект испортили, – написала одна из горожанок.
Однако некоторые отметили, что задумка хорошая, а ее воплощение было не таким интересным.
– Красиво, но лепестки на снегу прям как-то жутковато, - пишут пользователи в социальных сетях.
Нашлись и те, кому понравился такой подарок к первому дню зиму. Они заметили, что только в России цветы ассоциируются с кладбищем».
Цветение на улицах города останется ненадолго: красные розы со скульптур Новокузнецка и Кемерова уже завтра уберут.
ИСТОЧНИК KP.RU