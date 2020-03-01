2020-03-01T11:59:11+03:00
Общество

Цветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса

Горожане сравнили их с кладбищенскими букетами
Яна ПОПОВА
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Цветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса. ФОТО: tnt_kuzbass/vk.comЦветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса. ФОТО: tnt_kuzbass/vk.com
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На некоторых скульптурах Кемерова и Новокузнецка «расцвели» прекрасные алые розы. Однако некоторым жителям городов не понравились такие украшения – они сравнили цветы с кладбищенскими букетами.

Красивые цветы появились в нескольких городах Кемеровской области в субботу, 29 февраля. Причиной тому стал старт нового шоу на одном из федеральных телеканалов.

Однако горожане неоднозначно оценили такой рекламный ход. Красные лепестки на белом снегу напомнили многим памятники и венки, размещенные на кладбище.

- Кошмар! Как венок. Взяли такой арт-объект испортили, – написала одна из горожанок.

Однако некоторые отметили, что задумка хорошая, а ее воплощение было не таким интересным.

– Красиво, но лепестки на снегу прям как-то жутковато, - пишут пользователи в социальных сетях.

Нашлись и те, кому понравился такой подарок к первому дню зиму. Они заметили, что только в России цветы ассоциируются с кладбищем».

Цветение на улицах города останется ненадолго: красные розы со скульптур Новокузнецка и Кемерова уже завтра уберут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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