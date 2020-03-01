Потепление до +9 ждет кузбассовцев в понедельник

1 Март 2020 2020-03-01T12:53:10+03:00

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Синоптики кузбасского Гидрометцентра дали прогноз на понедельник. Они отметили, что в первый рабочий день весны, 2 марта, в регионе похолодания не будет.

Они сообщают, что ночью в области ожидается потепление до -1,-6 градусов Цельсия, а местами градусник термометра опустится до -13 градусов.

А вот днем в Кемеровской области ожидается весомое потепление. На юге области стрелка термометра поднимется до -1,+4 градусов Цельсия, а в некоторых районах столбик термометра поднимется до +9 градусов Цельсия.

Специалисты также предупреждают, что из-за теплой погоды на дорогах будет гололедица, а существенных осадков не ожидается.

В областной столице ночью -5,-7 градусов, днём же будет +1,+3 градусов Цельсия, гололёдные явления также ожидаются на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU