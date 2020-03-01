С первым днем весны поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев

1 Март 2020 2020-03-01T13:17:58+03:00

Он также рассказал о праздновании масленицы в регионе

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с первым днем весны и рассказал, как в регионе провожали зиму.

Он сообщил, что во всех уголках области проводили зиму яркими масленичными мероприятиями с вкусными угощениями и веселыми конкурсами.

- Встречали весну во всех территориях региона, а самым масштабным и необычным мероприятием стала Всекузабсская #Инстамасленица, которую провели в «Томской Писанице», – написал на своей странице в социальной сети губернатор.

В музее-заповеднике сотрудники соорудили большое чучело Масленицы в Кузбассе и напекли тысячу блинов. Подавали их с самой разной начинкой: от варенья до сметаны. Для ценителей были приготовлены необычные цветные блинчики.

Также для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами и интерактивными конкурсами.

- Организаторы сделали вход бесплатным, и люди приехали семьями со всего региона. Получилось грандиозное семейное мероприятие, которое действительно можно назвать всекузбасским. Поздравляю всех с наступлением весны! – подытожил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU