С первым днем весны поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с первым днем весны и рассказал, как в регионе провожали зиму.
Он сообщил, что во всех уголках области проводили зиму яркими масленичными мероприятиями с вкусными угощениями и веселыми конкурсами.
- Встречали весну во всех территориях региона, а самым масштабным и необычным мероприятием стала Всекузабсская #Инстамасленица, которую провели в «Томской Писанице», – написал на своей странице в социальной сети губернатор.
В музее-заповеднике сотрудники соорудили большое чучело Масленицы в Кузбассе и напекли тысячу блинов. Подавали их с самой разной начинкой: от варенья до сметаны. Для ценителей были приготовлены необычные цветные блинчики.
Также для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами и интерактивными конкурсами.
- Организаторы сделали вход бесплатным, и люди приехали семьями со всего региона. Получилось грандиозное семейное мероприятие, которое действительно можно назвать всекузбасским. Поздравляю всех с наступлением весны! – подытожил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU