Ребенок провалился в колодец в Новокузнецке

2 Март 2020 2020-03-02T03:07:58+03:00

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В Новокузнецке по проспекту Строителей рядом с домом № 100 маленький ребенок провалился в колодец. Его доставали добровольцы и специалисты спасательной службы.

Как рассказали очевидцы, маленький мальчик провалился в колодец через небольшую, малозаметную щель. На помощь ему сразу поспешили взрослые: мужчина спустился вниз и помог поднять ребенка при помощи тросов, а после его самого достали наверх спасатели.

После извлечение мальчик выглядел очень напуганным. Поступала информация, что малыш получил травмы руки, однако в Следственном комитете по Кемеровской области это сообщение не подтвердили.

Специалисты ведомства также рассказали, что в настоящее время люк закрыт, доступ к данному месту ограничен. Кроме того, правоохранители начали доследственную проверку после этого случая.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в одном из районов города Новокузнецка малолетний ребенок провалился в колодец. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU