Хлеб с гвоздем внутри купила жительница Кузбасса в супермаркете

2 Март 2020 2020-03-02T04:10:10+03:00

Снимками она поделилась в одной из групп в социальной сети

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Жительница Кузбасса купила хлеб с необычной «начинкой»: под корочкой душистой буханки она обнаружила металлический гвоздь. Снимками любопытной находки она поделилась в социальной сети.

Такую покупку сделала жительница Гурьевска. По ее словам, такой «сюрприз» она обнаружила в хлебе, испеченном на сыворотке. Продукт она купила в магазине крупной торговой сети.

К посту были прикреплены фотографии, на которых видно, что металлический гвоздь находится внутри мякоти хлебобулочного изделия. А после того, как женщина его достала, оказалось, что он достаточно крупного размера.

Подписчики паблика? где была размещена запись, не удивились такой находки девушки. Они утверждают, что сами имели подобный опыт.

– Ничего удивительного. Я купила хлеб с сегодняшней датой и с плесенью. В магазине дату посмотрела, взяла и пошла, а когда пришла и открыла, заметила, что он с одной стороны зеленый, – написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU