Многоквартирный дом загорелся в Кемерове

2 Март 2020 2020-03-02T05:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральном районе Кемерова загорелся один из жилых многоквартирных домов. Случай произошел в минувшее воскресенье, 1 марта.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчерской службы управления МЧС днем 1 марта, в 14.08. Звонивший сообщил, что горит многоквартирный дом по адресу: улица Спортивная, 34.

На место сразу же отправились специалисты ГУ МЧС по Кемеровской области - пожарное подразделение, состоящее из восьми человек и трех единиц спецтехники.

- Из жильцов никто не пострадал. Самостоятельно эвакуировался 21 человек, - рассказали в пресс-службе управления спасательной службы.

Отметим, пламя было ликвидировано уже через десять минут после поступления сообщения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Однако предварительно установлено, что причиной чрезвычайного происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU