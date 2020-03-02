В Кузбассе неизвестные подожгли библиотеку

2 Март 2020 2020-03-02T07:32:09+03:00

От огня книгохранилище спасали восемь человек

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В первый день весны в кузбасском городе произошло ЧП. В Гурьевске неизвестные подожгли библиотеку.

Сообщение о том, что в муниципальной библиотеке, что на улице Кирова в Гурьевском муниципальном округе, начался пожар, поступило 1 марта в 19.07. На место ЧП тут же отправились сотрудники МЧС. Потребовалась слаженная работа восьми человек и поддержка трех единиц техники, чтобы справиться с огнем. Однако еще до прибытия пожарных из здания библиотеки самостоятельно успели эвакуироваться 20 человек.

- Когда на место прибыло первое подразделение, внешних признаков горения не наблюдалось, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела ветошь на площади 0,02 квадратных метра.

Предварительной версией возникновения пожара специалисты называют умышленные действия по уничтожению имущества. В ближайшее время специалисты установят обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU