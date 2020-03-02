2020-03-02T07:32:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе неизвестные подожгли библиотеку

От огня книгохранилище спасали восемь человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе неизвестные подожгли библиотекуВ Кузбассе неизвестные подожгли библиотекуФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В первый день весны в кузбасском городе произошло ЧП. В Гурьевске неизвестные подожгли библиотеку.

Сообщение о том, что в муниципальной библиотеке, что на улице Кирова в Гурьевском муниципальном округе, начался пожар, поступило 1 марта в 19.07. На место ЧП тут же отправились сотрудники МЧС. Потребовалась слаженная работа восьми человек и поддержка трех единиц техники, чтобы справиться с огнем. Однако еще до прибытия пожарных из здания библиотеки самостоятельно успели эвакуироваться 20 человек.

- Когда на место прибыло первое подразделение, внешних признаков горения не наблюдалось, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела ветошь на площади 0,02 квадратных метра.

Предварительной версией возникновения пожара специалисты называют умышленные действия по уничтожению имущества. В ближайшее время специалисты установят обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муж-начальник из Кемерова уволил супругу после ссоры
За секс с несовершеннолетними трое кузбассовцев пойдут под суд
Мужчину в мусоропроводе обнаружили новокузнечане
В Кузбассе неизвестные подожгли библиотеку
Многоквартирный дом загорелся в Кемерове
Хлеб с гвоздем внутри купила в супермаркете жительница Кузбасса
Ребенок провалился в колодец в Новокузнецке
С первым днем весны поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев
Потепление до +9 ждет кузбассовцев в понедельник
Цветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса
Стали известны подробности смертельной аварии на дороге Кузбасса
Один человек погиб в аварии на дороге Кузбасса
В Кузбасском городе закроют восемь котельных
Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке
Кузбассовцы отправились в ночной клуб и по дороге ограбили гаражный бокс
Психостимулятор довел жителя Юрги до тюрьмы
В Белове построят новый водовод в 2020 году