2 Март 2020 2020-03-02T07:55:46+03:00

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«Эй! Помоги!» - кричал мужчина, застрявший в мусоропроводе в одной из многоэтажек в Новокузнецке. Очевидец, вызвавший спасателей, снял видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/763938" frameborder="0"></iframe> Мужчину в мусоропроводе обнаружили новокузнечане.Видео: vk.com, "Подслушано | Новоильинский район| Новокузнецк"

ЧП произошло 28 февраля в одиннадцатом часу вечера. В одном из подъездов дома на Архитекторов, 5, что в Новокузнецке, жилец услышал крик, доносящийся из мусоропровода. А потом оказалось, что в трубе, в окружении отходов и тараканов, находится человек. Мужчина упал в трубу и не мог самостоятельно выбраться. По его словам, он «держался за что-то», а еще - требовал взять у соседей веревку или крюк, подцепить его и вытащить.

Очевидец вызвал спасателей, скорую помощь, а пока спецслужбы спешили на помощь, снял на видео диалог с потерпевшим.

- Ты можешь объяснить, как ты попал туда? Ты за «закладкой» лазил? - вопрошает очевидец ЧП.

- Да… - обреченно отвечает застрявший в мусоропроводе. А потом соглашается с тем, что уронил в мусоропровод «соль», а его товарищ бросил его.

В подписи к видео, которое очевидец разместил в соцсетях, уточняется, что ЧП произошло около 22.30. Извлечь же мужчину из мусоропровода удалось лишь в 22.50. О его состоянии и дальнейшей судьбе ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU