Мужчину в мусоропроводе обнаружили новокузнечане
«Эй! Помоги!» - кричал мужчина, застрявший в мусоропроводе в одной из многоэтажек в Новокузнецке. Очевидец, вызвавший спасателей, снял видео.
Мужчину в мусоропроводе обнаружили новокузнечане.Видео: vk.com, "Подслушано | Новоильинский район| Новокузнецк"
ЧП произошло 28 февраля в одиннадцатом часу вечера. В одном из подъездов дома на Архитекторов, 5, что в Новокузнецке, жилец услышал крик, доносящийся из мусоропровода. А потом оказалось, что в трубе, в окружении отходов и тараканов, находится человек. Мужчина упал в трубу и не мог самостоятельно выбраться. По его словам, он «держался за что-то», а еще - требовал взять у соседей веревку или крюк, подцепить его и вытащить.
Очевидец вызвал спасателей, скорую помощь, а пока спецслужбы спешили на помощь, снял на видео диалог с потерпевшим.
- Ты можешь объяснить, как ты попал туда? Ты за «закладкой» лазил? - вопрошает очевидец ЧП.
- Да… - обреченно отвечает застрявший в мусоропроводе. А потом соглашается с тем, что уронил в мусоропровод «соль», а его товарищ бросил его.
В подписи к видео, которое очевидец разместил в соцсетях, уточняется, что ЧП произошло около 22.30. Извлечь же мужчину из мусоропровода удалось лишь в 22.50. О его состоянии и дальнейшей судьбе ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU