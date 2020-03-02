2020-03-02T07:48:25+03:00
Происшествия

За секс с несовершеннолетними трое кузбассовцев пойдут под суд

Все было «по любви», но мужчинам это мало помогло
Екатерина РОМАНОВА
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За секс с несовершеннолетними трое кузбассовцев пойдут под судЗа секс с несовершеннолетними трое кузбассовцев пойдут под судФото: Тимур ХАНОВ
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Сразу трое жителей Киселевска предстанут перед судом в скором времени. Каждый из них имел неосторожность закрутить роман с несовершеннолетними.

Предложив своим подругам интимную близость, сразу трое жителей Киселевска получили проблему с законом. Ни одна из трех девушек на момент интимных отношений не достигла 16 лет, а это, независимо от их согласия, влечет уголовную ответственность для мужчин.

Один из киселевчан вступил в интимную близость с девушкой 2004 года рождения, при этом они находились в автомобиле марки ВАЗ-2110. Другой «герой-любовник», 27-летний мужчина, регулярно встречался с подругой 2005 года рождения на квартире. Третий житель города Киселевска, 32-летний горожанин, предпочитал интимную близость со знакомой 2003 года рождения в частном доме. Теперь все трое понесут уголовную ответственность.

- В ходе следствия установлено, что фигуранты уголовных дел не применяли к потерпевшим ни психическое, ни физическое насилие, однако это обстоятельство не освобождает их от ответственности, - сообщает city-n со ссылкой на следственный отдел по городу Киселевску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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