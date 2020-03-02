2020-03-02T07:50:41+03:00
Общество

Муж-начальник из Кемерова уволил супругу после ссоры

Возвращать работу женщине пришлось через суд
Екатерина РОМАНОВА
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Муж-начальник из Кемерова уволил супругу после ссоры. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Муж-начальник из Кемерова уволил супругу после ссоры. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Заместитель директора одной из кемеровских компаний лишилась своей должности после ссоры с супругом. К слову, муж был ее непосредственным начальником. Добиваться правды пришлось в суде.

В одной из компаний, занимающихся оптовой торговлей молочной продукцией в Кемерове, между генеральным директором и его заместителем произошел конфликт. Вскоре замдиректора была уволена, однако женщина посчитала это несправедливым и обратилась в суд. Женщина заявила, что истиной причиной увольнения стал семейный конфликт, так как они с гендиректором ранее являлись супружеской парой. Кемеровчанка отметила, что якобы сокращение ее должности было незаконным и попросила помочь ей восстановиться в должности.

- Ленинский районный суд города Кемерово, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным, обязал восстановить сотрудницу в должности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы ознакомили руководство компании с решением суда, и женщина вновь смогла приступить к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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