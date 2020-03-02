2020-03-02T09:54:56+03:00
Общество

Пожилая кемеровчанка стала заложницей собственной квартиры

На помощь женщине пришли спасатели
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пожилая кемеровчанка стала заложницей собственной квартиры. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Пожилая кемеровчанка стала заложницей собственной квартиры. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
Изменить размер текста:

Жители одной из кемеровских многоэтажек услышали крики соседки. Пожилая женщина просила о помощи, однако прийти на выручку соседи не смогли.

Крики пожилой соседки, которая просила о помощи, жители одной из кемеровских многоэтажек услышали поздно вечером в воскресенье, 1 марта. Неравнодушные люди были готовы помочь соседке, но не смогли попасть к ней в квартиру. Тогда они обратились за помощью в Кемеровскую службу спасения.

Вскоре спасатели уже открывали специальным инструментом входную дверь. Когда это удалось сделать и они зашли в квартиру, спасатели обнаружили 91-летнюю хозяйку жилища лежащей на полу в комнате. Женщина рассказала, что ей стало плохо, и она упала, а встать самостоятельно не смогла. Специалисты осторожно подняли пожилую кемеровчанку и передали ее бригаде медиков.

В пресс-службе администрации города Кемерово отметили, что за прошедшие выходные помощь кемеровских спасателей потребовалась 16 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отчим пытался сжечь падчерицу с ребенком в Кузбассе
Первые ледовые переправы закрыли в Кузбассе
Миллиардера из Кузбасса обвиняют в неуплате налогов
Движение на одном из кемеровских перекрестков изменится с 3 марта
Пожилая кемеровчанка стала заложницей собственной квартиры
Муж-начальник из Кемерова уволил супругу после ссоры
За секс с несовершеннолетними трое кузбассовцев пойдут под суд
Мужчину в мусоропроводе обнаружили новокузнечане
В Кузбассе неизвестные подожгли библиотеку
Многоквартирный дом загорелся в Кемерове
Хлеб с гвоздем внутри купила в супермаркете жительница Кузбасса
Ребенок провалился в колодец в Новокузнецке
С первым днем весны поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев
Потепление до +9 ждет кузбассовцев в понедельник
Цветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса
Стали известны подробности смертельной аварии на дороге Кузбасса
Один человек погиб в аварии на дороге Кузбасса
В Кузбасском городе закроют восемь котельных
Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке
Кузбассовцы отправились в ночной клуб и по дороге ограбили гаражный бокс
Психостимулятор довел жителя Юрги до тюрьмы
В Белове построят новый водовод в 2020 году