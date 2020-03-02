Пожилая кемеровчанка стала заложницей собственной квартиры

2 Март 2020 2020-03-02T09:54:56+03:00

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Жители одной из кемеровских многоэтажек услышали крики соседки. Пожилая женщина просила о помощи, однако прийти на выручку соседи не смогли.

Крики пожилой соседки, которая просила о помощи, жители одной из кемеровских многоэтажек услышали поздно вечером в воскресенье, 1 марта. Неравнодушные люди были готовы помочь соседке, но не смогли попасть к ней в квартиру. Тогда они обратились за помощью в Кемеровскую службу спасения.

Вскоре спасатели уже открывали специальным инструментом входную дверь. Когда это удалось сделать и они зашли в квартиру, спасатели обнаружили 91-летнюю хозяйку жилища лежащей на полу в комнате. Женщина рассказала, что ей стало плохо, и она упала, а встать самостоятельно не смогла. Специалисты осторожно подняли пожилую кемеровчанку и передали ее бригаде медиков.

В пресс-службе администрации города Кемерово отметили, что за прошедшие выходные помощь кемеровских спасателей потребовалась 16 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU