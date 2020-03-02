2020-03-02T09:02:56+03:00
Общество

Движение на одном из кемеровских перекрестков изменится с 3 марта

Со вторника здесь будет по-другому работать светофор
Екатерина РОМАНОВА
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Движение на одном из кемеровских перекрестков изменится с 3 марта. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоДвижение на одном из кемеровских перекрестков изменится с 3 марта. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
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Во вторник, 3 марта, после утреннего часа пик в Кемерове изменится работа светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной.

О предстоящих изменениях на кемеровском перекрестке сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. После утреннего часа пик 3 марта специалисты ЦОДД внесут изменения в работу светофора на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина. В цикле светофорного регулирования появится пешеходная фаза.

Теперь все транспортные потоки в районе перекрестка будут разделены. Так, в первой фазе будет происходить движение автомобилей по проспекту Ленина в обоих направлениях, во второй фазе – разрешен поворот с улицы Красной на проспект Ленина, в третьей фазе – движение пешеходов по всем направлениям через проспект Ленина и улицу Красную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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