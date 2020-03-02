2020-03-02T09:58:03+03:00
Общество

Миллиардера из Кузбасса обвиняют в неуплате налогов

Залог на время судебных разбирательств составил 20 миллионов фунтов стерлингов
Екатерина РОМАНОВА
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Миллиардера из Кузбасса обвиняют в неуплате налоговМиллиардера из Кузбасса обвиняют в неуплате налоговФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Известный выходец из Кузбасса, ныне миллиардер Олег Тиньков стал фигурантом судебного разбирательства с налоговой службой США. Его обвиняют в неуплате налогов.

Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову. Его подозревают в неуплате налогов, и, по данным Sunday Express, американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест бизнесмена. На время судебного разбирательства миллиардер, который родился и вырос в Кузбассе, выплатил залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас Тиньков находится в Лондоне, и ему запрещено с 19.00 до 7.00 покидать свою квартиру в районе Кенсингтон. За этим стражи порядка следят с помощью электронного браслета.

Олег Тиньков в течение некоторого времени действительно являлся гражданином США, однако в 2013 году он отказался от гражданства. По данным rbc.ru, ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы «Тинькофф», а сам председатель совета директоров Олег Тиньков уверен, что вопрос налоговых споров разрешится максимально оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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