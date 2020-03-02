Первые ледовые переправы закрыли в Кузбассе

2 Март 2020 2020-03-02T09:50:59+03:00

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Две ледовые переправы перестали работать в Кузбассе. До полного закрытия всех переправ осталось не больше месяца.

Пришедшее в Кузбасс весеннее тепло сделало опасным передвижение жителей региона по ледовым переправам. Так, первые две из них уже перестали работать – через реку Уньга и через реку Томь в деревне Шевели Крапивинского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, работа всех переправ завершится до 1 апреля.

В общей сложности сейчас в регионе продолжают работать 42 ледовые переправы и два наплавных моста. Все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, а за их состоянием ежедневно следят их владельцы и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам региональной МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU