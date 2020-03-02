2020-03-02T10:07:17+03:00
Происшествия

Отчим пытался сжечь падчерицу с ребенком в Кузбассе

Осуществить задуманное он не успел
Екатерина РОМАНОВА
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Отчим пытался сжечь падчерицу с ребенком в КузбассеОтчим пытался сжечь падчерицу с ребенком в КузбассеФото: Евгения ГУСЕВА
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Падчерица и ее грудной ребенок очень мешали жить 39-летнему кузбассовцу. После очередной соты мужчина решил сжечь молодую женщину и младенца.

В один из ноябрьских дней 2019 года 39-летний житель Яшкинского района вместе с женой и их общим знакомым решили устроить посиделки. Сначала застолье было мирным, но в какой-то момент хозяин дома стал предъявлять претензии своей падчерице. Мужчине не нравилось, что 18-летняя женщина и ее грудной ребенок по-прежнему живут в родительском доме. И если раньше ссоры заканчивались словесными перепалками, то в этот раз мужчина решил кардинально решить вопрос.

Хозяин дома принес в дом канистру с бензином и стал расплескивать его в сторону подчерицы, обещая потом поджечь. Супруга и знакомый сумели вытолкать агрессивного мужчину из дома и вызвали полиции.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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