Подросток толкнул школьницу под колеса автомобиля в кузбасском городе

2 Март 2020 2020-03-02T13:02:53+03:00

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В Ленинске-Кузнецком под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Очевидцы уверяют, что на дорогу ее вытолкнул сверстник.

Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от дома № 116 по улице Садовой, что в Ленинске-Кузнецком. Здесь под колеса автомобиля Nissan Almera Classic едва не попала 13-летняя школьница.

- По предварительным данным, 29 февраля, около 11.10, водитель автомобиля Nissan Almera Classic двигался в сторону Щегловского переулка. Неожиданно из-за стоящего на обочине транспортного средства на дорогу выбежала девочка, - сообщили подробности ДТП в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

57-летняя женщина, управлявшая автомобилем, успела среагировать на появление ребенка на дороге, в итоге девочка получила легкую травму, и ей потребовалась лишь разовая медицинская помощь.

Об этом случае очевидцы ДТП рассказали в соцсетях. При этом они делают акцент на том, что девочка не сама выбежала на дорогу.

«Это была не случайность: пострадавшую девочку намеренно толкнул под колеса автомобиля ее сверстник в надежде на то, что она погибнет, - пишут очевидцы в одной из групп «ВКонтакте». - К счастью, малолетний злоумышленник не рассчитал скорость приближающегося транспортного средства и девочка чудом осталась жива».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU