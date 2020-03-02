Необычное явление наблюдали жители Кузбасса

2 Март 2020 2020-03-02T13:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший выходной, 1 марта, жительница Кузбасса заметила необычное оптическое явление. В Междуреченске она наблюдала солнечное гало.

Яркими снимками в одной из групп города в социальной сети поделилась жительница Междуреченска.

«Солнечное гало», - подписала автор свой снимок.

Гало - это красивый радужный круг вокруг солнца или луны. Он является признаком поступления в верхние слои теплых масс воздуха. Как ни странно, это оптическое явление замечают в сильные морозы. Все дело в том, что в атмосфере образуются ледяные кристаллы. Они-то и создают четкую святящуюся дугу вокруг светил.

В народе считают, что солнечное гало сулит скорое потепление и отступление морозов. Минувшей зимой кузбассовцы часто замечали это необычное и красивое оптическое явление.

ИСТОЧНИК KP.RU