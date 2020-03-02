Россельхозбанк рассказал о рентабельности отечественного АПК
Россельхозбанк проанализировал рентабельность АПК России в разрезе подотраслей по результатам 2019 года и назвал возможные факторы дальнейшего увеличения производства.
В 2019 году рентабельность российского АПК по EBITDA в целом составила 20%, что превышает итоги 2018 года (19%).
При умеренном увеличении общей рентабельности сельского хозяйства некоторые подотрасли показали существенный рост. Лидерами по увеличению данного показателя стали тепличное овощеводство (с 44% в 2018 году до 52% в 2019 году), растениеводство (с 23% до 29%), а также мясное скотоводство (с 42% до 45%).
- В 2019 году отрасль вновь стала одним из драйверов роста экономики России. Мы видим положительный тренд в изменении рентабельности отечественного сельского хозяйства. В отрасль приходят и непрофильные инвесторы, так как АПК привлекает их своей маржинальностью. За 20 лет Россельхозбанк аккумулировал и проанализировал колоссальную экспертизу, которой мы готовы делиться, – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
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