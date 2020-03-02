Бывший тренер хоккейного клуба «Кузбасс» Сергей Мяус стал советником губернатора

2 Март 2020 2020-03-02T13:07:07+03:00

А через месяц он возглавит областное министерство физической культуры и спорта

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Сергей Мяус назначен советником губернатора Кузбасса по физической культуре и спорту. Сергей Цивилев представил его на аппаратном совещании.

Глава региона отметил, что в должности советника Сергей Мяус пробудет до конца марта, а после займет пост министра физической культуры и спорта Кузбасса.

- Сергей Анатольевич уже сейчас приступит к выполнению тех задач, которые будут поставлены перед министерством физической культуры и спорта Кузбасса. Это прежде всего развитие массового дворового спорта и, конечно, спорта высших достижений, - прокомментировал Сергей Цивилев.

Сергей Мяус родился в Кемерове 4 февраля 1959 года. В 1981 году окончил Новокузнецкий государственный пединститут по специальности «Физическое воспитание».

Сергей Анатольевич работал главным тренером хоккейной команды «Кузбасс», вице-президентом Федерации хоккея с мячом России, главным тренером сборной команды России по хоккею с мячом. Под его руководством кузбассовцы трижды побеждали в Кубке России по хоккею с мячом. Благодаря его активной деятельности в 2007 году Кузбасс принимал XXVII чемпионат мира по хоккею с мячом, в котором одержала победу сборная России.

ИСТОЧНИК KP.RU