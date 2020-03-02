2020-03-02T13:11:13+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили начальника контрольно-пропускной службы больницы, где украли младенца

Ему назначили штраф
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе осудили начальника контрольно-пропускной службы больницы, где украли младенцаВ Кузбассе осудили начальника контрольно-пропускной службы больницы, где украли младенцаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе перед судом предстал начальник контрольно-пропускной службы, который пропустил женщину в больницу, где та украла младенца.

Как рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области, в отношении 57-летнего начальника контрольно-пропускной службы медицинского учреждения уголовное дело направлено в суд. Следователь ходатайствовал о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность», дело направлено в суд с ходатайством о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - пояснили в ведомстве.

Правоохранители считают, что руководитель должен был организовать и повседневно руководить контрольно-пропускной службой больницы и установить порядок допуска в охраняемые помещения. Однако он не остановил женщину, которая беспрепятственно прошла в акушерское обсервационное отделение и похитила малолетнего ребенка.

Сейчас уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в суде. Также суд учел, что обвиняемый дал признательные показания, тем самым способствовал раскрытию и расследованию преступления. Начальник возместил причиненный вред - перечислил деньги в один из интернатов для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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