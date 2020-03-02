2 Март 2020 2020-03-02T12:12:47+03:00

Кузбасс стал одним из лидеров по доле просроченных кредитов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Статисты РИА Новости составили рейтинг регионов России по просроченным задолженностям по кредитам. В этом списке Кузбасс вошел в топ-25.

Для того, чтобы вычислить доли просроченной задолженности населения перед банками, специалисты провели исследование чтобы показать, в каких регионах у банков самые ответственные заемщики.

Первые места по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России заняли такие города, как Севастополь, НАО, Крым и Чукотка

В этот список вошла и Кемеровская область. Она заняла 64 место. Доля просроченных кредитов на начало 2020 года здесь составила 4,67 процента.

Самая высокая доля просроченных кредитов была замечена для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Она составила 9,11 процента и 6,79 процента соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU