В Прокопьевске отремонтируют городскую больницу №3

2 Март 2020 2020-03-02T12:48:50+03:00

Здание не реставрировалось с 1947 года

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевске будет отремонтирована городская больница №3, где реставрация не проводилась с 1947 года. Работы планируется завершить с 75-летию Победы.

В феврале начался капитальный ремонт терапевтического отделения прокопьевской горбольницы №3. Здание не раставрировалось с 1947 года, поэтому проблемы налицо – ветхая крыша и коммуникации. Помимо отделения запланирован ремонт в палатах. При этом будут учтены потребности пациентов пожилого возраста, в частности, установлены холодильники и телевизоры.

-Также администрация медучреждения решила расширить площадь стационара. На третьем этаже появятся пять новых палат на две кровати. Это даст возможность госпитализировать сюда и пациентов из ветеранского отделения Прокопьевской городской больницы № 2, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Сейчас терапевтическое отделение располагается на трех этажах. На первом – санпропускник, лечебные кабинеты и подсобные помещения, на втором - палаты и процедурные, третий был предназначен для проведения плазмафереза, который сейчас не проводится.

Ремонт терапевтического отделения планируется завершить в канун празднования 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU