2020-03-02T12:48:50+03:00
Общество

В Прокопьевске отремонтируют городскую больницу №3

Здание не реставрировалось с 1947 года
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Прокопьевске отремонтируют городскую больницу № 3. Фото: ДОЗН КОВ Прокопьевске отремонтируют городскую больницу № 3. Фото: ДОЗН КО
Изменить размер текста:

В Прокопьевске будет отремонтирована городская больница №3, где реставрация не проводилась с 1947 года. Работы планируется завершить с 75-летию Победы.

В феврале начался капитальный ремонт терапевтического отделения прокопьевской горбольницы №3. Здание не раставрировалось с 1947 года, поэтому проблемы налицо – ветхая крыша и коммуникации. Помимо отделения запланирован ремонт в палатах. При этом будут учтены потребности пациентов пожилого возраста, в частности, установлены холодильники и телевизоры.

-Также администрация медучреждения решила расширить площадь стационара. На третьем этаже появятся пять новых палат на две кровати. Это даст возможность госпитализировать сюда и пациентов из ветеранского отделения Прокопьевской городской больницы № 2, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Сейчас терапевтическое отделение располагается на трех этажах. На первом – санпропускник, лечебные кабинеты и подсобные помещения, на втором - палаты и процедурные, третий был предназначен для проведения плазмафереза, который сейчас не проводится.

Ремонт терапевтического отделения планируется завершить в канун празднования 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прокопьевске отремонтируют городскую больницу №3
Кузбасс стал одним из лидеров по доле просроченных кредитов
В Кузбассе осудили начальника контрольно-пропускной службы больницы, где украли младенца
Бывший тренер хоккейного клуба «Кузбасс» Сергей Мяус стал советником губернатора
Россельхозбанк рассказал о рентабельности отечественного АПК
Необычное явление наблюдали жители Кузбасса
Подросток толкнул школьницу под колеса автомобиля в кузбасском городе
Отчим пытался сжечь падчерицу с ребенком в Кузбассе
Первые ледовые переправы закрыли в Кузбассе
Миллиардера из Кузбасса обвиняют в неуплате налогов
Движение на одном из кемеровских перекрестков изменится с 3 марта
Пожилая кемеровчанка стала заложницей собственной квартиры
Муж-начальник из Кемерова уволил супругу после ссоры
За секс с несовершеннолетними трое кузбассовцев пойдут под суд
Мужчину в мусоропроводе обнаружили новокузнечане
В Кузбассе неизвестные подожгли библиотеку
Многоквартирный дом загорелся в Кемерове
Хлеб с гвоздем внутри купила в супермаркете жительница Кузбасса
Ребенок провалился в колодец в Новокузнецке
С первым днем весны поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев
Потепление до +9 ждет кузбассовцев в понедельник
Цветущие розы появились на арт-объектах в городах Кузбасса
Стали известны подробности смертельной аварии на дороге Кузбасса
Один человек погиб в аварии на дороге Кузбасса
В Кузбасском городе закроют восемь котельных
Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке
Кузбассовцы отправились в ночной клуб и по дороге ограбили гаражный бокс
Психостимулятор довел жителя Юрги до тюрьмы
В Белове построят новый водовод в 2020 году