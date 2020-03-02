В Прокопьевске отремонтируют городскую больницу №3
В Прокопьевске будет отремонтирована городская больница №3, где реставрация не проводилась с 1947 года. Работы планируется завершить с 75-летию Победы.
В феврале начался капитальный ремонт терапевтического отделения прокопьевской горбольницы №3. Здание не раставрировалось с 1947 года, поэтому проблемы налицо – ветхая крыша и коммуникации. Помимо отделения запланирован ремонт в палатах. При этом будут учтены потребности пациентов пожилого возраста, в частности, установлены холодильники и телевизоры.
-Также администрация медучреждения решила расширить площадь стационара. На третьем этаже появятся пять новых палат на две кровати. Это даст возможность госпитализировать сюда и пациентов из ветеранского отделения Прокопьевской городской больницы № 2, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Сейчас терапевтическое отделение располагается на трех этажах. На первом – санпропускник, лечебные кабинеты и подсобные помещения, на втором - палаты и процедурные, третий был предназначен для проведения плазмафереза, который сейчас не проводится.
Ремонт терапевтического отделения планируется завершить в канун празднования 75-летия Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU