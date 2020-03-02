Гайдаровский форум: кредитный портфель агроэкспортеров МСП в Россельхозбанке вырос на 65%, их число – на 14%

2 Март 2020 2020-03-02T13:21:09+03:00

Стратегия банка синхронизирована с целями и задачами паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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Развитие российского агропродовольственного экспорта стало одной из важных тем Гайдаровского форума-2020.

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров в своем выступлении подчеркнул, что стратегия кредитного института синхронизирована с целями и задачами паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Приоритетами Россельхозбанка в поддержке экспорта АПК Максим Любомудров назвал финансирование технологического переоснащения предприятий для содействия приросту товарной массы, использование мер господдержки и акселерационной программы для помощи новым компаниям в выходе на внешние рынки.

-Важно, что в достижении намеченных показателей по экспорту важную роль играют не только агрохолдинги. В 2019 году наибольших темпов роста Россельхозбанк достиг в стимулировании экспортного потенциала малого и среднего агробизнеса. Кредитный портфель на 1 января 2020 года показал годовой рост 65%, а число экспортно ориентированных компаний МСП, являющихся клиентами Банка, возросло на 14% и достигло почти 1 000, – рассказал на форуме Максим Любомудров.

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