Около 10 тысяч военнослужащих примут участие в антитеррористическом учении в Кузбассе
В августе на полигоне Юргинский в Кузбассе впервые пройдут антитеррористические учения «Мирная миссия-2020». В ней примут участие около 10 тысяч военных из стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
-Военные представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместный протокол по итогам проведения второго раунда консультаций штабных переговоров. В подписанное соглашение вошли вопросы всестороннего обеспечения войск и замысел этапов учений, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Также участники посетили полигон Юргинский и провели рекогносцировку места основного этапа. А иностранные военные осмотрели место преодоления водной преграды на технике - такой испытание некоторым странам предстоит пройти впервые.
В ведомстве отметили, что в консультациях приняли участие представители восьми стран - России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
ИСТОЧНИК KP.RU