2020-03-02T13:38:13+03:00
Общество

Около 10 тысяч военнослужащих примут участие в антитеррористическом учении в Кузбассе

«Мирная миссия-2020» пройдет в августе
Ирина АВТУШКО
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Около 10 тысяч военнослужащих примут участие в антитеррористическом учении в КузбассеОколо 10 тысяч военнослужащих примут участие в антитеррористическом учении в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе на полигоне Юргинский в Кузбассе впервые пройдут антитеррористические учения «Мирная миссия-2020». В ней примут участие около 10 тысяч военных из стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

-Военные представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместный протокол по итогам проведения второго раунда консультаций штабных переговоров. В подписанное соглашение вошли вопросы всестороннего обеспечения войск и замысел этапов учений, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Также участники посетили полигон Юргинский и провели рекогносцировку места основного этапа. А иностранные военные осмотрели место преодоления водной преграды на технике - такой испытание некоторым странам предстоит пройти впервые.

В ведомстве отметили, что в консультациях приняли участие представители восьми стран - России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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