2020-03-02T14:12:30+03:00
Общество

Сергей Цивилев помог кузбассовцу восстановить историческую справедливость

Гимнаст первым в мире сделал уникальный прыжок
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев помог кузбассовцу восстановить историческую справедливость. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев помог кузбассовцу восстановить историческую справедливость. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев помог жителю области восстановить историческую справедливость. Как выяснилось, гимнаст давно первым в мире исполнил сложнейший прыжок, но документальное подтверждение этому было утрачено.

«Через соцсети поступило необычное обращение: Юлия Зайцева, супруга кузбасского гимнаста Владимира Копытина, попросила помочь восстановить историческую справедливость, - написл глава региона в Instagram. - Сейчас ее муж тренирует юных гимнастов в Спортивной школе олимпийского резерва №1, а в 1989 году на Чемпионате СССР в Донецке он первым исполнил сложнейший элемент – прыжок «Цукахара» с 2,5 сальто назад».

Однако документы, подтверждающие статус первопроходца, были утеряны. Областные власти подали запрос в Федерацию спортивной гимнастики России, где подтвердили, что именно Владимир Копытин первым исполнил прыжок.

«Мало кому из спортсменов удается привнести что-то новое в свою дисциплину и навсегда войти в ее историю, как это сделал Владимир Копытин. Я вновь убедился в том, что Кузбасс — Родина сильных и уникальных людей», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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